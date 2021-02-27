شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الأوقاف» الأسبق يعلق على رؤية محمود الشحات للرسول في المنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الشيخ محمود الشحات رؤيته لرسول الله (ص) في المنام كرامة له، موضحًا أنه يستحقها بسبب علمه وتقربة من الله.

وأضاف «عبدالجليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه لا يوجد مانع شرعي بأن يحكي الشيخ الشحات شئ جميل على المواطنين ليشجعهم على التقرب من الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

وأوضح: «ما يحدث في المنام لا معاقبة عليه، وهذا المنام يُحسد عليه الشيخ وجميع المشايخ يأملون في مثل هذه الأحلام»، متابعًا: «لا إشكالية من رؤية الشحات لرسول الله في المنام».