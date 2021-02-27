شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: 95% من العقارات المصرية غير مسجلة في الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تهويلًا بشأن قرار تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

وأضاف فريد، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها منصة حوارية بشأن قانون التسجيل في الشهر العقاري.

وأردف فريد أن 85% إلى 95% من العقارات المصرية غير مسجلة في الشهر العقاري، مؤكدا أن تسجيل العقارات في مصر كان يسير بشكل عرفي، مؤكدًا أن التسجيل في الشهر العقاري يتيح للمواطنين الاستفادة من ثرواتهم العقارية.

واختتم النائب محمد فريد أن مصر تشغل المرتبة 130 من أصل من 190 دولة في سهولة وتكلفة خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري.