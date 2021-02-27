شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتابع ردم البيارات غير المستغلة حفاظا على سلامة المواطنين والبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا اليوم السبت، أعمال ردم البيارات القديمة بمنطقة الكيلو 1 عقب توصيل الصرف الصحي للمنطقة وربطها على الشبكة الرئيسية.

وأوضحت رئيس المدينة أنه استجابة لمطالب المواطنين تمكنت إدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية من ردم بيارة بعمق 20 متر وقطر 5 متر باستخدام كشطت الأسفلت حفاظا على سلامة المواطنين والأطفال بالمنطقة.

ووجهت المغربي الإدارات المختصة بضرورة متابعة أعمال الطرق والمشروعات حيث قامت بالمرور على منطقة خلف مجلس المدينة، وتم الانتهاء من ردم غرف بيارات الصرف الصحى القديمة وتم ربط جميع العمارات بالشبكة الرئيسية.

وكلفت رئيس المدينة مدير إدارة البيئة بمعاينة البيارات القديمة وغير المستغلة بكافة المناطق التي تم ربطها على شبكة الصرف الصحي والعمل على ردمها وكذلك جميع البيارات الغير مستغلة للحفاظ على بيئة صحية امنة .