شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل في أسيوط.. واستخراج 4 أشخاص من أسفل الأنقاض (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، مساء السبت، جهود استخراج بعض الأشخاص من أسفل أنقاض منزل ريفي مكون من 3 طوابق بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح انهار عليهم مساء اليوم.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الانهيار حفاظا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .

وتوجه نائب محافظ أسيوط والقيادات الامنية والتنفيذية إلى مكان الحادث واشارت المعلومات الاولية إلى انه تم انتشال 4 اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم نقل احدهم إلى مستشفى اسيوط العام لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة له وجارى استخراج باقى سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اول بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة .

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والاسقف والبحث عن باقى سكان العقار واصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الانقاض كما اصدر تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين .

كما أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لاصحاب المنزل المنهار وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الأخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الأحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامي للمحافظة أو لم تنشر على «الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط».

انهيار منزل بأسيوط