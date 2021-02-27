شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد «مافيا» تسريب الامتحانات وسنواجههم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى من يخترق النظام التعليمي في مصر من خلال تسريب الامتحانات، وسيتم تطبيق القانون عليهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه مافيا لا تريد نظام التعليم الجديد، ولكن سنتعامل ونواجه ثغرة المشككين في نظام التعليم وهناك من يتربص لمواجهة النظام الجديد، وأجهزة الأمنية والسيادية ترصد المجموعات للوصول اليه.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن غش الطلاب غير مفيد في الدرجة الأولى، والهدف من الامتحان هو إعطاء فرصة للطالب للتجربة والتعرف على قدراته وليس التقييم بدرجات، حيث إنه امتحان نجاح وروسوب فقط، موضحًا أن هذا تمهيد لامتحان الثانوية العامة خلال العام المقبل.

واشار إلى أن اللجوء إلى الغش يعني أنه يستحق لضعف الجانب العلمي، مشيرًا إلى أن تكافؤ الفرص لا يكون في امتحان أولى وثانية ثانوي، الهدف هو التجريب وليس الدرجات فقط، متابعًا: «الغش لا يعني أنك انتصرت.. الامتحان نجاح ورسوب فقط».