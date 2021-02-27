شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حزء من مبنى سكني بـ«نجع الطينة» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة وقيادة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، اليوم السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمشاركة العميد محمد أبوعايد مأمور قسم شرطة بندر الأقصر، من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر من محكمة الأقصر الابتدائية (إدارة تنفيذ الأحكام)، عبارة عن إزالة بروز موجودة على مدخل الطالب (المدعي) وفتح فتحات للتهوية على المدخل محل الدعوي بمنطقة الكرنك الجديدة- نجع الطينة- الزعورة الواقعة في نطاق حى شمال.

وتم إزالة جزء من البروز بالدور الأول والثاني العلوي وفتح فتحات للتهوية، وإزالة البلاطة الخرسانية بعرض ٨٠ سم وبطول حوالي ١٠،٥٠ متر.