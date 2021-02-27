شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ»: لدينا أجندة مشروع تعديل قوانين أبرزها «الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استئناف جلسات المجلس عقب نشر اللائحة الداخلية بالجريدة الرسمية.

واعتبر «عبدالرازق» فى تصريحات صحفية، خلال تواجده بقصر العائلة، بمدينة بنى مزار، دائرته الانتخابية فى المنيا، أن اللائحة مرضية، ولا يوجد ما يتعارض مع عمل المجلسين. مؤكدا أن مجلسى «النواب» و«الشيوخ» غرفتان تشريعيتان مكملتان بعضهما البعض، وفقا لمواد الدستور.

وتابع: «ستبدأ الجلسات بتشكيل لجان المجلس، ومنها اللجنة التشريعية والدستورية، التى يحيل لها المجلس مشروعات القوانين لدراستها، وإعدادها للمجلس للمناقشة، للموافقة عليها، وإقرارها، وإحالتها للنواب».

ولفت إلى أن هناك أجندة مشروعات تعديلات قوانين، منها يتعلق بالاستثمار، والقوانين الجنائية، بالإضافة إلى قوانين أخرى، تهم المواطن المصرى.

وقال «عبدالرازق» إن مجلس الشيوخ لا يمانع مناقشة عودة الإشراف على الصحف القومية، وأيضا لجنة الأحزاب، وفقا للإجراءات القانونية، مؤكداً قيام تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية، لنقل تبعيتها للمجلس، ولفت إلى أن بعض الصحفيين تحدث معه فى هذا الشأن.

وكشف عن وجود مديونيات ومبالغ طائلة، لمجلس الشيوخ، لدى مؤسسات الصحف القومية، ولكن لم يتم المطالبة بها فى الظروف الراهنة، لحين تقنين تلك المؤسسات أوضاعها المالية.