شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للفريق الطبي بمستشفى العزل بأسوان عن الإنعاش القلبي الرئوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة التدريب بمستشفي أسوان التخصصي المخصصة لعزل حالات كورونا، ورشة عمل للفريق الطبي الدائم بالمستشفى عن الإنعاش القلبي الرئوي.

قام بإلقاء المحاضرة للفريق الطبي بالمستشفى دكتور أحمد فتحي استشاري الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور عارف مازن إخصائي الطوارئ والحالات الحرجة لزيادة كفاءة الأطباء للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ).

الورشة في ظل التعاون والدعم المشترك بين مستشفي أسوان التخصصي للحجر الصحي بالصداقة بإشراف الدكتور أشرف حماد مدير المستشفى والهيئة الطبية للنهوض بمستوى الأطباء والارتقاء بالمستوى المهني للفريق الطبي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.