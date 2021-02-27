شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: القيادة السياسية مهتمة بوجود احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية بمحافظة الشرقية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير بما فى ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية وذلك من خلال فروع ومخازن الشركة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين، السبت، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، لمتابعة سير العمل به ومراحل التشغيل المختلفة، حيث انتقل بعد ذلك انتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبو كبير والمُقام على مساحة 2500 م2 ويقوم بتوفير السلع التموينية، لعدد 139 تاجر بقال تمويني و 68 منفذ جمعيتي بإجمالي 207 تاجر ومنفذ.

وأضاف وزير التموين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مهتمة بوجود احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات، لتلبيه احتياجات المواطنين ولإعادة التوازن إلى السوق وضبط الأسعار وكذلك زيادة المعروض منها وذلك بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

وفي نهاية الجولة قام وزير التموين والمحافظ بالتوجه الي قرية الغابة بمركز أبو كبير لتفقد عدد من المنازل الجديدة والتي تم بناءها لبعض أهالي القرية وإعادة تأهيل البعض الاخر منها والتي قد تضررت العام الماضي من السيول، وجاء ذلك بالتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) بالتنسيق بين محافظة الشرقية ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سكن كريم لأهالي القرية وبعد مرور عام على إنشاء هذه المنازل وتقدم اهالي القرية بالشكر للوزير والمحافظ وأبدوا سعادتهم لقيام الحكومة بتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لأهالي القرية وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى الريف المصري.