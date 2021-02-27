شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تعلن بدء التطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة الأقصر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال يوم الاحد المقبل، والتي تستمر لمده 4 أيام على التوالي حتي 3 مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقه إلى شقه وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحيه ومكاتب الصحه والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.

وتوجهت صحة الأقصر إلى جميع الأهالي بضرورة وجوب والزام تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتي خمس سنوات المصريين وغير المصريين خلال هذه الحمله حتي لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينيه قريبا جدا أو تلقي أي تطعيمات اضافيه في الايام السابقه أو جاري حصوله على تطعيمه الروتيني خلال الأيام القادمه حيث لا تتشابه هذه الجرعه التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقه أو الروتينيه المعتادة.

وخلال بيان أصدرته لمديرية أشارت إلى أنه لا يوجد أي موانع نهائي من تلقي التطعيم غير أطفال نقص المناعة ومصابي الأورام السرطانية على أن يتم تأجيل التطعيم للاطفال المصابين بحالات مرضية شديدة لحين الشفاء.

وأفادت أن التطعيمات الروتينية الحالية تؤجل لبعد الحملة ما عدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعة، والطعم آمن وبالمجان، مع اتخاذ جميع فرق التطعيم الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة.