شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث وضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش وزيرا الآثار والطيران، مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بسوهاج، سبل رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنشآت السياحية، وبحث آليات وضع المحافظة على الخريطة السياحية وتسويقها عالميًا ودوليًا فى المعارض الخارجية.

وبحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، خلال زيارتهما للأقصر وسوهاج، مقترحًا لرفع كفاءة الخدمات بمنطقة البلينا بالمحافظة لجعلها نموذجًا للسياحة الريفية، حيث إنها تضم آثارًا كثيرة مثل منطقتى أبيدوس وشونة الزبيب وغيرهما.

وخلال الزيارة، تم افتتاح مشروعى ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد ومنطقة مقابر الحواويش بسوهاج.

واستعرض «العنانى»، خلال اجتماعه بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المشروعات الأثرية التى تم الانتهاء منها فى سوهاج كتطوير الخدمات السياحية بمعبد أبيدوس، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد الأوزيريون، وترميم تمثال الملك رمسيس الثانى بالمتحف المفتوح بأخميم.

وتحدث الوزير عن خطة الوزارة للعمل على تطوير المتاحف والمواقع الأثرية فى المحافظات، وأوضح أنه يتم حاليًا العمل على إتاحة كل المتاحف والمواقع الأثرية لذوى الهمم، والذى من المقرر الانتهاء منه فى يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم- فى إطار ذلك- بإعداد مجموعة من الكتيبات عن المواقع الأثرية بلغة الإشارة وبطريقة «برايل» ليتم توزيعها على الزائرين. كما تطرق إلى الحديث عن أهمية رفع الوعى الأثرى والسياحى لدى المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم عدد من الرحلات التثقيفية لأبناء المحافظة من طلاب المدارس والجامعات للأماكن السياحية والأثرية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين، كما أنه لأول مرة تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتابع: «لأول مرة أيضًا، تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسته، وتضم فى عضويتها قيادات الجهات المعنية بالنشاط السياحى فى مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التى تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها إلى وزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقًا للضوابط المقررة قانونًا.

وقال «منار» إن وزارة الطيران المدنى تحرص دائمًا على تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر، وتُولِى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث مطارات الوجه القبلى بشكل دائم وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات، وخاصة مطار سوهاج، الذى يُعد من أهم المطارات الإقليمية فى مصر، حيث يخدم المطار مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلى، إضافة إلى الجهود المبذولة مع وزارة الصحة من خلال التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بشأن تخصيص 3 ثلاجات حفظ موتى بالمستشفيات لصالح مطار سوهاج، على أن يتم نقل الجثمان إلى أحد تلك المستشفيات المتعاقد معها، وذلك فى حالة تأخر تسلم الجثمان من جانب ذويه.