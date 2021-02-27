شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج شيخ العمود الإلكترونى التدريبى قريبا لرفع كفاءة الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف برنامج شيخ العمود الإلكترونى، فى إطار تحديث وتطوير البرامج التدريبية؛ لرفع كفاءة الأئمة والواعظات والتوسع في البرامج التدريبية المتعددة ومواكبة العصر.

وتقوم فكرة البرنامج على ربط كل مجموعة من الأئمة بأحد كبار العلماء أو الأساتذة المتخصصين في: قضايا التجديد، أو الفقه وأصوله، أو علم النفس أو الاجتماع، أوالتنمية البشرية، أو مهارات التواصل، أو علوم الحضارة الإنسانية، وذلك لصقل مواهبهم في برنامج تدريبي مدته ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر حسب طبيعة كل برنامج ثم ينتقل من علم إلى آخر ومن أستاذ إلى آخر.

كما سيتنقل الأستاذ من مجموعة إلى مجموعة أخرى، ويشمل البرنامج بعض اللقاءات المباشرة بين الأستاذ ومجموعة المتدربين لتعميق التواصل بينهما.