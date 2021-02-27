​القوى العاملة: تعيين 2500 شاب بينهم 30 من ذوي الهمم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2577 شابًا، من بينهم 30 من أصحاب الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 6559 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 840 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، إننه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 12 ألف جنيه، لـ13 عاملًا، منها 6 منحة مولود، و3 منح زواج، ومنحة وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19400 عامل.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، في تقريرها الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، أنها قامت بإجراء قياس مستوى المهارة لـ1528 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 1982 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتي قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 8 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 191 شكوى، تم تسوية 36 منها وديًا، وإحالة 37 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 74 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز، شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، فضلاً عن انتهاء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ16 متدربًا.

وأشارت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلًا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.