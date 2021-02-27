وزير القوى العاملة يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، والمحافظ اللواء محمد الشريف 24 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، اطمأن الوزير على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور، ياسر سعيد مدير المديرية، وصبحي ملك وكيل المديرية.

وقال الوزير، إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحًا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة.

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