وزيرا السياحة والطيران يشاركان في افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، في محافظة الأقصر، اليوم السبت، في حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم، على هامش الزيارة الحالية لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني بجنوب الصعيد.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي افتتاح ذلك المستشفى في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن غير القادر من النواحي كافة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الأقصر على حضور افتتاح المستشفى؛ هذا الصرح الذي سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، كما سيسهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.

وقام العناني بمشاركة الأطفال في كتابة أسمائهم بالخطَّين الهيروغليفي والعربي على أوراق من البردي، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية؛ لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، وذلك من منطلق دورها الوطني والإيجابي في توفير الرعاية المجتمعية ومساهمتها في خدمة أبناء الوطن.

وأعرب منار عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، في محافظة الأقصر، والذي سيسهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، مثمناً مجهودات مؤسسة الأورمان؛ حيث وفر أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام السرطانية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المرضى .

جدير بالذكر أن مساحة المستشفى تقدر بنحو 27 ألف متر مربع، ليستقبل مرضى الأورام من الأطفال وتقديم كل أنواع الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانًا.

وفي عام 2016م، تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الكبار بالصعيد، بنفس المحافظة، على مساحة 2500م، بسعة 175 سريرًا، وعدد 4 غرف عمليات، وقسم الطوارئ، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الرعاية المركزة، ووحدة المناظير، والمعامل المركزية، وقسم العلاج الإشعاعي، وقسم العلاج الكيماوي، وقسم الغسيل الكلوي لمرضى الأورام، وقسم الباثولوجي، بما يخدم أبناء محافظات جنوب الصعيد وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، وبما يوفر مشقة السفر عليهم وعلى أسرهم لتلقي العلاج.