"الإداري" توقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس جزائيٱ لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وأكدت الدعوى ، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس ، ويعني هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد ، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.

وأضافت ، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.