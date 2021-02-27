شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد فرع الشركة بالشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس وائل أبو غنيمة رئيس فرع الشهداء، عدد من الإدارات التابعة للفرع للوقوف على طبيعة سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب نجيب، جميع العاملين بحسن إستقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة العملاء وإرضائهم وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية.

وأكد على ضرورة الالتزام بحسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الادارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء مساندة الدولة في اتباع كافة الإجراءات التى من شأنها تسهم في تخطي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على كافة الأصعدة.