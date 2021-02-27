شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة العياط بالكامل الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان صحفي السبت، عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة العياط بالكامل)، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1/3/2021 حتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/3/2021، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ شركه المقاولين العرب أعمال تغيير عدد 4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125من التليفون الارضى.