شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الشرقية يتفقدان مطحن عرابي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، لمتابعة سير العمل به ومراحل التشغيل المختلفة، والذي يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح/ يوم، لينتج 400 طن طحن / يوم، لإنتاج دقيق بلدي 82%.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي من مدير المطحن عن مكونات المطحن وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، ومساحة المباني 2384 م2، ويضم 182 عاملاً، لافتاً إلى أنه تم تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية في عام 2004 عام، وكذلك إجراء أعمال صيانة به بالجهود الذاتية للشركة في عام 2015 م، ويغطي إنتاجه مراكز أبوكبير- ديرب نجم- بلبيس- مشتول السوق- كفر صقر- أولاد صقر، والفائض من انتاجه يقوم سد احتياجات المحافظات الأخرى التي تقع في نطاق عمل شركة مطاحن شرق الدلتا، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 9000 طن بعدد 32 خلية.

واطمأن الوزير والمحافظ على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح المحلية والمستوردة حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعدادا لتوريده إلى المخابز، مقدمين الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة انتاج رغيف الخبز.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركة مطاحن شرق الدلتا تملك 14 مطحنًا، وتخدم 8 محافظات (الشرقية – الدقهلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – السويس- بورسعيد – دمياط)، موضحاً أن الوزارة لديها استراتيجية داخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز، كما أشار الوزير أنه جاري انهاء التراخيص الخاصة بزيادة السعات التخزينية لصومعتي الاسماعلية- الزقازيق بإضافة 2 خلية لكل صومعة بقدرة 5 آلاف طن للخلية.

وفى المحطة الثانية من الجولة قام كل من وزير التموين ومحافظ الشرقية، بتفقد مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية ببيشه قايد والزرزمون بالزقازيق وههيا، ويأتي تطوير هذان المركزان في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتطوير 600 مركزا بنهاية ٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات في مؤسسات الدولة، تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين، أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

كما أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين ومركزين مطورين للبطاقات التموينية لخدمة 28 قرية و8 توابع يستفيد منهم ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن.