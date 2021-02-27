شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بمطروح تعطل بهم «سيستم الوزارة».. والمديرية تحرر محضرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل الوزارة صباح اليوم السبت 27 فبراير انطلاق الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام التابلت بمدرسة العلمين الثانوية المشتركة وسط إجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية مشددة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفي ظل أجواء امتحانية يسودها الجدية والانضباط .

أكد «سلامة»، أن 1874 طالبا نظاميا و382 طالبا بنظام الخدمات في الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية على أجهزة التابلت التعليمي فترة أولي لمدة ساعة ونصف بنظام الأسئلة على نمط الاختيار من متعدد وأدي الطلاب امتحان الفترة الثانية في مادة الأحياء لمدة ساعة إلا ربع وسط التزام كامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بذلك .

وفي سياق متصل أكد مدير تعليم مطروح، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسؤولي المدارس الثانوية للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني حيث واجه بعض الطلاب بعض الصعوبات للدخول على الشبكة، لافتاً أن الوزارة أصدرت تعليمات محددة لكافة المديريات بحصر الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب تعطل «سيستم الوزراة» وعمل محضر بذلك حفظا لحقوقهم كما تراه وزارة التربية والتعليم، مختتما تصريحاته أن تعليم مطروح أرسل التقرير الشامل الخاص بسير الامتحان الإلكتروني في يومه الأول لغرفة العمليات المركزية بالوزارة وفق التعليمات.