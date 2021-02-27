شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم ضبط ربع طن دواجن منتهية الصلاحية، في الحملة التي تمت بإشراف المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، في إطار تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتاكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وخلال الحملة التي تمت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط ٢٥٠ ك دواجن (ربع طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي باحدى الثلاجات قبل طرحها بالأسواق.

وتحرر محضر ٣٢٤٧ جنح ضد ا ج ش، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.