شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة بورسعيد» تفتح باب الحجز بدوره مجانية فى تصنيع الضفائر الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد عن فتح باب الحجز للحصول على دوره تدريبية مجانية في تصنيع الضفائر الكهربية تحت إشراف السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة طبقا لتوجيهات محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بتدريب شباب الخريجين.

وسيتم التدريب ابتداء من يوم 7 مارس المقبل ( بورشة تدريب شركة SE Wiring system Egypt ) بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ببورسعيد ويبدأ الحجز يوم الأحد 28 /2.

على من يرغب الالتحاق بالدورات التوجه إلى مركز التدريب المهنى بمديرية القوى العاملة ومعه المستندات الاتيه: صورة المؤهل الدراسى وصوره البطاقة الشخصية وصوره شهادة الميلاد وعدد (٢) صورة شخصية وصورة كعب العمل، ويشترط السن من 18 حتى 35 سنة والحصول على مؤهلات متوسطة أو عليا ذكور أو إناث والتفررغ التام أثناء فتره التدريب ويحصل المتدرب على شهادو من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدوره التدريبية بنجاح ومده التدريب 15 يوما .وتشمل عدد المتدربين بالدورة الواحدة 20 متدرب وتؤكد المديربة على التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز غاده طنطاوى بمركز التدريب المهنى الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسه حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.