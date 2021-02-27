شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة أسوان الأزهرية: 14 طالب في كل لجنة ومنع المحمول والتجمعات أمام اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الشيخ احمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الازهرية، على رؤساء اللجان بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بداية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات للجميع قبل دخول اللجان، ومراعاة عدم زيادة الطلاب داخل اللجان عن 14 طالب، والحرص على نظافة دورات المياه وتعقيم اللجان بإستمرار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين .

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، خلال تفقده أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، على منع التجمعات أمام اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول باللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، مع التأكيد أيضاً على تواجد الموجهين حتي نهاية اللجان.

وكان طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي قد ادوا الإمتحان في مادتي القرآن الكريم والتربية الدينية اليوم، بينما أدي طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الإمتحان بمادتي الفقة، والقران الكريم، والثقافة الإسلامية، ومادة المنطق أيضاً للقسم الأدبي.