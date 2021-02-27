شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات لمتابعة التحول الرقمي للوحدات الصحية والمستشفيات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، سلسلة اجتماعات موسعة، لمتابعة استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور كلا من الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم عقد اجتماعات متواصلة مع مديري الإدارات الصحية، بالإضافة لمسؤولي المحاور المختلفة، ومديري المستشفيات .

ناقشت الاجتماعات احدث المستجدات لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، ومتابعة خطة التدريبات في جميع المحارو ومتابعة أعمال التسجيل وفتح الملفات، كما شملت الاجتماعات متابعة سير العمل في عملية الميكنة والتحول الرقمي لوحدات ومستشفيات المنظومة بما يضمن الربط الإلكتروني بين المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بأعلى مستوى من الجودة وفقًا للمعايير العالمية.