شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الزيارات الميدانية لشباب بورسعيد للمشروعات السكنية والصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت اليوم للأسبوع الثالث على التوالي الزيارات الميدانية لشباب وأبناء بورسعيد للتعرف ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة القائمة والتي تتم على أرض المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتعريف الشباب وأبناء المحافظة بجهود وإنجازات الدولة المصرية.

وقام اليوم وفد من شباب المحافظة بزيارة مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد ومشروع الـ٩٠٠٠ الكراسة الزرقاء والمشروع الاستثماري شرق كلية التربية الرياضية، واستكملت الزيارة بتفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وزيارة مصنع كابسي لإنتاج البويات ومصنع الضفائر الكهربائية ومجمع الصناعات الاأول مشروع الـ٥٨ مصنع للشباب حيث تم المرور على مصانع الكرتون والأحذية وشنط وملابس حريمي.

ومن المنتظر أن تتواصل الزيارات خلال الفترة القادمة لمجموعات أخرى من شباب المحافظة.