شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة السويس غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد، والتي تستمر لمدة 4 أيام تنتهي في 3 مارس المقبل، برعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بـ 304 فرق طبية للمشاركة بالحملة التي تنقسم إلى فرقتين وهي ٢٦٦ فرقة متحركة للمرور على المنازل، تبدأ عملها من الـ8 صباحا حتى الـ 4 مساء، أما الفرق الثابتة وعددها ٣٨ بالواحدات والمراكز الصحية فتنقسم إلى فرقتين، فرقة تبدأ عملها من الـ 8 صباحا حتى الـ 6 مساء، وفرق تبدأ عملها من الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء وهي:

مكتب صحة السويس بحي السويس والسادات (جامع خالد بن الوليد) والقلعة بحي الأربعين والمثلث وجمعية الموشي ووحدة العبور وحدة الهاويس والصباح وحدة ٢٤أكتوبر بحي فيصل ووحدة الجبلايات بحي الجناين ووحدة عرب المعمل بحي عتاقة.

وتأتي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة السويس ضمن الحملة القومية للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية وتستهدف الأطفال المصريين وغيرهم من المقيمين بمصر من سن يوم واحد حتى عمر 5 أعوام بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.