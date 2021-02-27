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نائب رئيس «الاتحاد الدولي للرماية» في ضيافة الأهرامات

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم، السبت، جاري أندرسون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وزوجته، وأعضاء فريق كل من الهند والتشيك للرماية المشاركين في منافسات البطولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وأوضح أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبوالهول، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة الأهرامات أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، خاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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