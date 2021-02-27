شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الاتحاد الدولي للرماية» في ضيافة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم، السبت، جاري أندرسون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وزوجته، وأعضاء فريق كل من الهند والتشيك للرماية المشاركين في منافسات البطولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وأوضح أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبوالهول، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة الأهرامات أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، خاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم.