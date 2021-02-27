شكرا لقرائتكم خبر عن «إيناس» تعرض جهود تطوير قصور الثقافة بشمال وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توافر الخدمات المختلفة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع هذا الملف ويولى اهتماما بالغا بتوافر الخدمات بسيناء.

وأشار «مدبولى»، على هامش استعراض تقرير من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وكذا جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تم تنفيذها بالمحافظتين، إلى تمتع أهالينا بالمحافظتين بالفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة من السكان.

واستهلت الوزيرة التقرير بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة عمل وزارة الثقافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج عمل الحكومة الذى يتضمن مسارا خاصا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى، إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة والعمل على تحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت الاهتمام الذى توليه وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة، جنباً إلى جنب مع رفع مستوى الخدمات الثقافية والفنية المقدمة لأبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك ضمن سعيها لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بخدماتها الثقافية والفنية للجمهور فى جميع المحافظات، خاصة فى المناطق الحدودية والنائية.

وأوضحت الوزيرة أنه لتنفيذ تلك الغاية، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات فى المحافظتين، من خلال مواقعها الثقافية، أو عبر القوافل الثقافية التى تصل بها إلى قرى ووديان سيناء، أو عبر استضافة أبناء سيناء فى القاهرة وباقى المحافظات، مشيرة إلى أن تلك الفعاليات تشهد تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من المستفيدين.

وأشارت إلى أنه تم حصر عدد المواقع الثقافية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والتى بلغت 26 موقعاً، وعدد نوادى الأدب التى بلغت 5 أندية، كما تمت الإشارة إلى أماكن منافذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظتين.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية للهيئة فى شمال وجنوب سيناء، أوضحت الوزيرة أنه تم تطوير وتجديد قصر ثقافة شرم الشيخ وافتتح للجمهور، كما تم تطوير قصر ثقافة العريش، فضلاً عن إعداد دراسة لتطوير مسرح الطور لرفع كفاءته، وأخرى لإنشاء قصر ثقافة بكل تجمع تنموى رئيسى بشمال ووسط سيناء بإجمالى عدد 3 قصور ثقافة.

واستعرضت الوزيرة، خلال التقرير، أهم المشروعات الثقافية والفنية والحرفية التى نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة لأبناء المحافظتين، وتضمنت مشروع «أهل مصر»، الذى يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، وإبراز التنوع والثراء الثقافى بمصر، ومشروع أسابيع الدمج الثقافى لدمج أطفال المناطق الحدودية ثقافياً مع أطفال القاهرة من خلال زيارات ميدانية للمواقع الثقافية والأثرية.