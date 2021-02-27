شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 22-32 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار واضطراب حالة البحر.

تم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .