شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الموثقين»: المواطن غير ملزم قانونًا برسوم المحاماة فى «تسجيل الملكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد فهمى، رئيس اتحاد موثقى مصر، إن المواطن غير ملزم قانونًا برسوم المحاماة فى تسجيل الملكية العقارية التى تتم إجراءاتها بالشهر العقارى.

وأضاف «فهمى» أن كل ما هو تسجيل قضائى ليس له رسوم محاماة، بخلاف العقود العُرفية التى تتم بين الأشخاص، وأن رسوم المحاماة غير خاضعة للمادة 35 مكرر بقانون الشهر العقارى الخاصة بالتسجيل العقارى والتى جرى بها تعديلات تشريعية أثارت جدلًا واسعًا، نتيجة عدم الاعتداد بإجراءات صحة التوقيع دون التسجيل الرسمى فى الشهر العقارى، وتقدم على إثرها النائب ضياء الدين داوود بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديلات جديدة على تلك المادة، تتضمن حذف فقرة حظر توصيل ونقل المرافق العامة دون التسجيل فى الشهر العقارى، فيما طالب برلمانيون بتأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى التى يبدأ العمل بها فى 6 مارس المقبل.

ولفت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا تطبق على القرى ومن فى حكمها من المدن، وأن ما يتردد من مغالاة فى رسوم التسجيل بالشهر العقارى غير مبرر، فهى معمول بها منذ سنوات وليست وليدة اللحظة، وإن كانت المشكلة فى الرسوم الأخرى المتعلقة بالتسجيل خارج نطاق الشهر العقارى.

وأكد أنه سبق وحذر من خطورة المادة 35 مكرر فور دخولها اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق فى فبراير 2020 وقبل الموافقة عليها بالجلسة العامة فى أغسطس الماضى، وأنها ستسبب أزمة كبيرة وجدلًا واسعًا وأضرارها أكثر من نفعها إن وجد، مشددًا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار بأن عنصرين لابد أن يكون عليهما إجماع فى أى تعديلات جديدة، هما حذف فقرة حظر المرافق العامة، وتأجيل العمل بالتعديلات الجديدة لمدة لا تقل عن سنة لمناقشة ومراجعة ما يشوبها من عقبات.

وأوضح أنه فى حال التعامل بالتعديلات الجديدة، سيواجه المواطنون وكذلك العاملون بالمكاتب الرئيسية المنوط بها التسجيل العقارى، مشكلة كبيرة، حيث إن تلك المكاتب غير مؤهلة لاستقبال الجمهور، لكونها جهة إشراف إدارى على المكاتب الفرعية المنتشرة فى نطاقها، فضلًا عن أن المفوض بإنهاء إجراءات التسجيل موظف واحد «وكيل وزارة» أو من يفوضه لهذا الشأن.

وأشار إلى أن مصلحة الشهر العقارى أصدرت منشورًا فنيًا تم توزيعه على جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، يتضمن إضافة المادة 35 مكرر إلى قانون تنظيم الشهر العقارى، كما تضمن إجراءات التسجيل بأن يكون بالمكاتب سجل خاص بطلبات تسجيل الأحكام مؤقتًا وتقيد به الأحكام النهائية بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص، وجميع البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم، والبيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم.