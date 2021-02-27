شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى يطمئن على سلامة الطلاب ويوجه بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاطمئنان على الطلبة وسير العملية التعليمية، أجرى الوزير جولة تفقدية بجامعة عين شمس فى اليوم الأول لاستئناف العام الجامعى، ورافق خلال الجولة التفقدية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ولفيف من السادة وكلاء الكليات، كما قام بجولة أيضا فى جامعة القاهرة ورافقه خلالها رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ولفيف من قيادات الجامعة.

وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبى "الكمامة"، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وخلال جولته تابع عبد الغفار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بمعاقبة جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وتفقد الوزير لجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والآداب وكذلك لجان إمتحانات ذوى الإحتياجات الخاصة بمركز الأبصار بكلية الأداب، حيث تأكد من توافر عدة مداخل ومسارات بالكليات لاستقبال الطلاب قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوافر كواشف الحرارة، الكمامات، المعقمات والمطهرات عند كل مدخل وعمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان وكذلك التأكد من التعقيم المستمر لكافة مقارات وصالات الامتحانات قبل كل فترة اختبار.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.