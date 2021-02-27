شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تهيب بالمواطنين توخى الحذر عند شراء وحدات سكنية والتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النيابة الإدارية في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة ضد مخالفات البناء للحد من آثارها وفقًا لأحكام القانون وضوابطه، في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة.

وأوضح المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمتحدث الإعلامي باسم الهيئة، أن النيابة الإدارية تهيب بالمواطنين، توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية وهى:

الخط الساخن ١٦١١٧.

رقم تطبيق "واتس اب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨.

البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]".

وكانت النيابة الإدارية قامت بإحالة بعض المسؤولين بحى غرب الإسكندرية، إلى المحكمة التأديبية، وذلك لارتكابهم مخالفات ادارية.