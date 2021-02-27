شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: انتهاء صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ضمن مقررات فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الشركات الحكومية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر فبراير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

وتقوم الحكومة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تقوم الشركات الحكومية حاليا بإنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .

وكانت الحكومة قد أكدت أنه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش، أنه لا صحة لذلك، ولم يتم حذف أى مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله او معاشه،لافتة فى الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد اقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها او اضافة افراد على بطاقات قائمة بالفعل.