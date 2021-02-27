شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، والإقدام على عرقلة وصول المصلين إليه، أمس الجمعة، مستنكرا بشدة إقدام الكيان الصهيوني على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد الأزهر، أن السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، والتي من بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية، لابد وأن تكون محل إدانة واستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدي لها، داعيا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق دور العبادة الفلسطينية.

واختتم قائلا: ويذكر الأزهر بموقفه التاريخي الدائم والمستمر في مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها، مشددا على أن هذه الانتهاكات لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين.