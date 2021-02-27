شكرا لقرائتكم خبر عن هل وهبة أجر قراءة القرآن للمتوفى بدعة؟.. «الإفتاء» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار الإفتاء، حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى، بعد سؤال ورد إليها، عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

وقالت الدار: «يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده».

وتابعت: «ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها».