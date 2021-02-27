شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن استمرار العمل في تطوير عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها بحى الضواحى، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة أحياء وشوارع المحافظة تحقيقا للمظهر الحضارى والجمالى بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة السيدة نفيسة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخل بالمنطقة وزيادة معدلات الإضاءة والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة.

وأوضح الغضبان أن «الأحياء الأكثر كثافة سكانية تشهد حاليًا أعمال تطوير على أعلى مستوى، بما يتماشى مع المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة».