شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تخفيف الأعباء عن المواطنين.. محافظ الجيزة يجتمع بأعضاء مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعآ مع نواب البرلمان، عن دوائر بولاق الدكرور والوراق وأوسيم وكرداسة والهرم وأكتوبر والجيزة والدقي والعجوزة، وعدداً من نواب القائمة ممثلي محافظة الجيزة، بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وخلال الاجتماع أشار، راشد، إلى ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مع إشراك نواب البرلمان والشيوخ، في وضع الدراسات والخطط التي تتم على أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات والأولويات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

وأشار أنه سعياً للقضاء على البيروقراطية، وتماشياً مع اتجاه الدولة لرقمنة كافة المصالح الحكومية، فإن محافظة الجيزة تعمل حاليا على تطوير كافة المراكز التكنولوجية بكل الأحياء والمراكز تخفيفاً على المواطنين في سرعة إنهاء مصالحهم اليومية من خلال التقنيات الحديثة بالإشتراك مع وزارة التخطيط.

وأكد أننا جميعاً يداً بيد نسعي لخدمة وطننا الحبيب مصر، وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات، وأنه لا يتواني عن اتخاذ أية إجراءات رادعة تجاه المتقاعسين عن أداء أعمالهم المكلفين بها .

من جانبهم، عبر نواب الشعب، عن تقديرهم للتجاوب الجاري بين كافة القيادات والمديريات الخدمية بالمحافظة، في تلبية مطالب المواطنين، مطالبين بأهمية ترسيخ التعاون على كافة المستويات والإستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة، للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.