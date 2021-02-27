شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «السيستم مش هيقع بكره إن شاء الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة أدوا الامتحان اليوم، وهناك 10% فقط لم يتمكنوا من أداء الامتحان ومتوقع أن تكون نسبتهم غدا «صفر».

وأشار الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى نجاح كل طالب تعرض لمشكلة فنية في امتحان اليوم.

وأضاف أنه تم تقسيم المحافظات على مجموعتين بحيث تبدأ الأولى في الساعة 9 والمجموعة الثانية في الساعة 10، مشيرا إلى أن هناك أمورا فنية في تصميم الشبكات تتسبب في وقوع السيستم.

واختتم شوقي تصرحاته قائلا: «السيستم مش هيقع بكره إن شاء الله».