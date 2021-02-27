شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلق على علاقة الامتحانات الإلكترونية اليوم بـ«الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تستخدم الخوادم بالمدارس لأسباب تقنية ولوجستية وسوف يتم إدخالها في الخدمة تباعا هذا العام.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان «تأملات ورسائل خاصة بامتحان الصف الاول الثانوي يوم السبت 27 فبراير 2021»:

١) نجح قرابة 90% من الطلاب في أداء الامتحان اليوم وهذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة.

٢) تعبير «سقوط السيستم» يعود على أن المنظومة بأكملها لم تعمل وهذا غير صحيح بل نجحت المنظومة في اختبار اكثر من النصف مليون من الطلاب.

٣) قررت الوزارة اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية «ناجحا» في امتحانات اليوم.

٤) لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة القادمة وبين هذه الجولة من الامتحانات الإلكترونية من النواحي التقنية، وبالتالي الربط بينهما خطأ وغير صحيح.

٥) تم التنسيق مع الزملاء في وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

٦) تم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين و«ترحيل» الجداول بينهما حتى نتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.

٧) كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الالكتروني يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أي عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا.

٨) من المفيد أن نذكر ان آخر امتحانات الكترونية تمت في المدارس كانت في يناير 2020 قبل جائحة كورونا وبالتالي كان من الضروري اختبار الشبكات وهو ما حدث اليوم، وتم معالجته لمصلحة الامتحانات القادمة والمنظومة بأكملها.

٩) لم نستخدم الخوادم بالمدارس لأسباب تقنية ولوجستية وسوف يتم ادخالها في الخدمة تباعا هذا العام.

١٠) أرجو أن نتعامل جميعا بهدوء لأن الوزارة تبذل جهدا هائلا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة أوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.

ولنتذكر جميعا أن هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصري والذين يسارعون لإثارة البلبلة والمخاوف أملا في إيقاف مسيرة التطوير.