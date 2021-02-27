شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بفعل قوي العرض والطلب على الرغم من عدم وجود أي مؤثرات خارجية أخري تدفع السعر للارتفاع فى ظل عطلة البورصات العالمية، وتراوحت الارتفاعات بين 2 و4 جنيهات لأعيرة الذهب الأساسية فى مصر وهي: « الذهب عيار 24 – الذهب عيار 21 – الذهب عيار 18 .»

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم فى مصر عيار 24 من 874 صباحًا إلي 878 جنيهًا فى المساء بفارق 4 جنيهات.

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم من 765 فى الصباح إلي 768 جنيهًا فى المساء بفارق 3 جنيهات.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم فى مصر من 656 صباحًا إلي 658 جنيهًا فى المساء بفارق 2 جنيه.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر من 6114 فى الصباح إلي 6144 فى المساء بفارق 30 جنيهًا.

واصل سعر الذهب فى البورصات العالمية الانخفاض أمس فى ختام تعاملات الأسبوع لليوم الرابع على التوالي فى سلسلة الانخفاضات التى يشهدها سعر الذهب عالميًا منذ بداية العام.

وانخفض سعر الذهب عالميًا على مدار 4 أيام من 1809.30 دولار إلي 1728.80 دولار ، بمقدار نحو 80.5 دولار، وكانت أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأيام الأربعة والسعر الافتتاحي يوم الثلاثاء الماضي كما يلي:

سعر الذهب يوم الجمعة 26 فبراير 2021 - آخر سعر 1728.80 دولار.

سعر الذهب يوم الخميس 25 فبراير 2021 - آخر سعر 1775.40 دولار.

سعر الذهب يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 - آخر سعر 1797.90 دولار.

سعر الذهب يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 - آخر سعر 1805.90 دولار.

سعر الذهب يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 - السعر الافتتاحي 1809.30 دولار.

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