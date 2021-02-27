شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي ينصح الشباب: لا تضيعوا أوقاتكم في اللهو على مواقع التواصل بالساعات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "الله يصلى على من يصلى على الرسول محمد (ص)، وبعد الانتهاء من الصلاة تصلى الملائكة على العبد إذا جلس في المصلى ولم يحدث، وتقول «اللهم اغفر له وارحمه».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، السبت: «لو لا يوجد عمل وراءك أو قضاء مصالح ناس، لا تضيع وقتك في اللهو على مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات، اقضي هذا الوقت في طاعة وعبادة الله، حتى تصلى عليك الملائكة، بعد فروغك من الصلاة قم بالدعاء والتسبيح، وهذه نصيحتى للشباب، اقعد بس في مكانك 10 دقائق سبح واقرأ القرآن، كل ده الملائكة قاعدة تدعى لك».