شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصلي الله على غير النبي؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لم يكن يعلم بتصريحه بأنه يجوز الصلاة على كل مسلم بكلمة الصلاة على الرسول (ص) كأن يقول «اللهم صل على فلان».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، السبت، أنه كان متصور أنه يقول معلومة بديهية، ولكن اكتشف أن الكثيرين لا يعلمون هذه المعلومة، ولا يعلمون أنه يجوز الصلاة على غير رسول الله (ص) رغم أنهم يرددونها في تكبيرة العيد «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وتابع: الرسول (ص) يقول: «مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا»، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يُصلى على غير النبي.