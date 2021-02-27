شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تعقيم القاعات بعد امتحان كل مادة.. وعيادة طبية باللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب الجامعات كانوا ملتزمين في أول أيام الامتحانات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عيادة في لجان الامتحانات لأي شكوى طبية، وكما يتواجد مدرس المادة تحسبًا لأي شكوى فنية من الامتحان.

ولفت متحدث وزارة التعليم العالي إلى أن الرعاية الطبية أجرت مسحة لعدد كبير من الطلاب بشكل مجاني، قبل التسكين في المدن الجامعية، مؤكدًا وجود حالة طوارئ في المستشفيات الجامعية.

وأردف أن هناك رصدًا تفصيليًا لرد فعل الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى خوفهم من الامتحان، في ظل الوضع الحالي بسبب «كورونا».

واستطرد: «هناك تعقيم للقاعات بعد امتحان كل مادة، وتمت الاستفادة بعدة دروس من جائحة فيروس كورونا، لا سيما خلال العام الدراسي الماضي».

وأشار إلى أن الإجراءات التي أتخذتها الجامعات أدت للكشف عن إصابة عدد من الطلاب بفيروس كورونا المستجد وتمت إقامة رعاية طبية كاملة لهم بشكل مجاني، مردفًا: «من يثبت إصابته يجب على الكلية إعادة الامتحان له وفقًا للائحة».

وتابع: «أي طالب يشعر بأعراض كورونا يمكنه تقديم طلب اعتذار ومن حقه إعادة الامتحان وفق اللائحة الخاصة بكل كلية».

واختتم عادل عبدالغفار: «حجم الشائعات كبير والبلبة أكبر، لذا لا بد من توخي الحذر والدقة في كل ما يتم تداوله من أخبار».