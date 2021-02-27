شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف حقيقة عودة صلاة التهجّد في رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بالسماح بتأدية صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل في المساجد الكبرى، التي يسمح لها بإقامة صلاة الجمعة.

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم فتح دورات المياه في المساجد من المحاذير التي يتم تطبيقها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف أنه لم يتم حسم صلاة التهجّد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وستتم دراسة الأمر من أجل إصدار قرار بشأن صلاة التهجّد.

وقال العيسوي إنه يتم تطهير المساجد عقب كل صلاة، وتزداد الحملة للتطهير يومي الأربعاء والخميس، استقبالًا للمصلين يوم الجمعة، وفي شهر رمضان سيكون التعقيم والتطهير بشكل يومي، وعقب كل صلاة، وقبل صلاة التراويح.