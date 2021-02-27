شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم: كل طالب تعرض لمشكلة تقنية اليوم «ناجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المشكلة التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي انتهت.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب: «الموضوع انتهى لامتحانات اليوم التي نجح بها ٩٠٪؜ من الطلاب وتم نجاح كل من تعرض لمشكلة من الـ١٠٪؜ الآخرين».

وتابع: «غدا إن شاء الله لن تكون هناك مشكلات في الشبكات بعد تقسيم المحافظات».