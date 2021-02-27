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وزير التربية والتعليم: كل طالب تعرض لمشكلة تقنية اليوم «ناجح»

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المشكلة التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي انتهت.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب: «الموضوع انتهى لامتحانات اليوم التي نجح بها ٩٠٪؜ من الطلاب وتم نجاح كل من تعرض لمشكلة من الـ١٠٪؜ الآخرين».

وتابع: «غدا إن شاء الله لن تكون هناك مشكلات في الشبكات بعد تقسيم المحافظات».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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