شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: من يثبت إصابته بـ«كورونا» يجب على الكلية إعادة الامتحان له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الطلاب بالجامعات كانوا ملتزمين في أول أيام الامتحانات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عيادة في لجان الامتحانات لأي شكوى طبية، ومدرس المادة تحسبًا لأي شكوى فنية من الامتحان.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن الرعاية الطبية أجرت مسحة لعدد كبير من الطلاب بشكل مجاني، قبل التسكين في المدن الجامعية، مؤكدًا وجود حالة طوارئ في المستشفيات الجامعية.

وأردف أن هناك رصدًا تفصيليًا لرد فعل الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى خوفهم من الامتحان، في ظل الوضع الحالي بسبب كورونا.

واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك تعقيمًا للقاعات بعد امتحان كل مادة، موضحًا الاستفادة بعدة دروس من جائحة فيروس كورونا، لا سيما خلال العام الدراسي الماضي.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تأخذها الجامعات أدت للكشف عن إصابة عدد منهم بفيروس كورونا المستجد وتم إقامة رعاية طبية كاملة لهم بشكل مجاني، مردفًا: «من يثبت إصابته يجب على الكلية إعادة الامتحان له وفقًا للائحة».

واختتم عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي: «حجم الشائعات كبير والبلبة أكبر، لذا لا بد من توخي الحذر والدقة في كل ما يتم تداوله من أخبار».