شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 552936 طالبا وطالبة تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه «عُقد اليوم امتحان الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة العربية والأحياء للصف الأول الثانوي اليكترونياً من خلال لجان بالمدارس المختلفة بحضور 620،133 طالب وطالبة في مختلف مدارس الجمهورية».

وأضافت الوزارة، في بيان، السبت: «تمكن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%».

وأردفت: «وقد تعرض حوالي ١٠٪؜ من الطلاب لمشاكل تقنية خارجة عن ارادتهم ولذلك قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار كل منهم (اجتياز) في هذا الامتحان بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة».