شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 آلاف مواطن شاركوا في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن المعايير التي اتبعتها الدولة المصرية للتعاقد على لقاحات «كورونا» ترجع إلى الأبحاث الإكلينيكية، ووضع الأولويات، وترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات «كورونا» الأربعة، والتفاوض مع الشركات لتوفير أكبر كميات في أقل وقت ممكن.

وأضافت عاصم، خلال لقائها مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أنه يفتح غدا الأحد باب التسجيل الإلكتروني لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما يوجد قاعدة بيانات لأصحاب الأمراض المزمنة وسوف يتم التواصل معهم للحصول على اللقاح، بالإضافة إلى التوجيه إلى الوحدات الصحية لأخذ دورهم في التطعيم.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة إلى أن مصر شاركت بـ3 آلاف مواطن لتجربة اللقاح الصيني للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدة أن النتائج مبشرة، ولم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة.