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نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات بجلسة 6 مارس

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القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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