شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى والصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن هناك مفاوضات لتصنيع اللقاحات فى مصر مع الجانب الهندى، والجانب الصينى، لافتة إلى أن تحديد فئة القادرين للحصول على لقاح كورونا يعتبر جزء من المشاركة المجتمعية، وأى شخص غير قادر يتم دراسة الحالة وعن طريق صندوق تحيا مصر سيتم تغطية جميع غير القادرين للحصول على اللقاح.

ونوهت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، بأن إقرار الحصول على اللقاح تعتبر موافقة ضمنية، مشيرة إلى أنها تعتبر موافقة مستنيرة وهذا ليس جديدا، حيث أن كل الدول تأخذ موافقات والمواطن لديه حرية في القرار سواء بالموافقة أو الرفض في الحصول على التطعيم.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، أننا تخطينا ذروة الموجة الثانية للوضع الوبائي، ولكننا أفضل من دول أخرى، خاصة مع وعي المواطنين والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية ، وأن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك لابد عليهم أخذ اللقاح.